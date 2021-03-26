معهد روبرت كوخ الألماني: الموجة الثالثة لكورونا قد تكون الأسوأ
برلين - أ ش أ
قال لوثار ويلر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية إن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تكون الأسوأ من الموجتين السابقتين.
وحث ويلر - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - المواطنين الألمان بتقليل الاتصالات مع الأشخاص الآخرين خلال عيد الفصح حيث إن هناك مؤشرات واضحة بأن الموجة الحالية من الإصابات بالفيروس قد تكون الأسوأ.
وأضاف ويلر أنه يمكن تقليل حدة الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا إذا بذل المواطنون جهودهم في تقليل الاتصالات.
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