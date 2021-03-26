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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب شرق تايوان

01:01 م الجمعة 26 مارس 2021
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب شرق تايوان

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب شرق تايوان

تايبيه - أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبي الشرقي لتايوان صباح اليوم الجمعة.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، حسبما أوردت صحيفة (فوكس تايوان)، عدم تسجيل أي أضرار أو إصابات على الفور عقب وقوع الزلزال.

وأوضح المكتب أن مركز الزلزال كان في البحر على بعد حوالي 21.1 كيلومتر من جنوب شرق مقاطعة تايتونج هول على عمق 29.8 كيلومتر.

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ريختر هزة أرضية زلزال تايوان

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