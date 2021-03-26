أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

واشنطن لمجلس الأمن: قدمنا 15 مليون دولار لدعم أجهزة الصحة الفلسطينية

11:08 ص الجمعة 26 مارس 2021
واشنطن لمجلس الأمن: قدمنا 15 مليون دولار لدعم أجهزة الصحة الفلسطينية

ليندا توماس جرينفليد

نيويورك - أ ش أ

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس إن بلادها قدمت 15 مليون دولار أمريكي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لمجابهة وباء كوفيد–19 يستفيد منها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأبلغت مندوبة الولايات المتحدة بذلك مجلس الأمن الدولي، اليوم، فى اجتماع لمناقشة أوضاع الشرق الأوسط أن الدعم الأمريكي يستهدف رفع كفاءة المؤسسات الصحية الفلسطينية وزيادة قدرتها على التعامل مع الجائحة وتعزيز قدرة مرفق الإسعاف الفلسطيني.

ويقول المراقبون إن الإجراء الأمريكي يبرهن صدق ما تعهد به الرئيس الامريكى الجديد جو بايدن في العشرين من يناير الماضى بان تستأنف ادارته علاقاتها مع الجانب الفلسطيني بعد قطيعة دامت معظم ولاية سلفه ترامب.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت يوم الأحد الماضي عن بلوغ أعداد من تم تلقيحهم ضد الكورونا من الفلسطينيين 61 ألفا و 400 فلسطيني بجرعات حصلت عليها من منظمة الصحة العالمية، كما تعمل السلطة الفلسطينية على تأمين حصولها على 10 آلاف جرعة لقاح من طراز "سبوتنك" الروسى و200 جرعة لقاح من اسرائيل لانقاذ حياة 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة .

هذا المحتوى من

الصحة الفلسطينية واشنطن ليندا توماس مجلس الأمن

الخبر التالى:

بايدن يدعو إلى تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التحديات المشتركة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أبرزها الحجر لمدة 72 ساعة بعد وصول المملكة.. السعودية تعلن ضوابط موسم الحج 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا