واشنطن لمجلس الأمن: قدمنا 15 مليون دولار لدعم أجهزة الصحة الفلسطينية

نيويورك - أ ش أ

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس إن بلادها قدمت 15 مليون دولار أمريكي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لمجابهة وباء كوفيد–19 يستفيد منها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأبلغت مندوبة الولايات المتحدة بذلك مجلس الأمن الدولي، اليوم، فى اجتماع لمناقشة أوضاع الشرق الأوسط أن الدعم الأمريكي يستهدف رفع كفاءة المؤسسات الصحية الفلسطينية وزيادة قدرتها على التعامل مع الجائحة وتعزيز قدرة مرفق الإسعاف الفلسطيني.

ويقول المراقبون إن الإجراء الأمريكي يبرهن صدق ما تعهد به الرئيس الامريكى الجديد جو بايدن في العشرين من يناير الماضى بان تستأنف ادارته علاقاتها مع الجانب الفلسطيني بعد قطيعة دامت معظم ولاية سلفه ترامب.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت يوم الأحد الماضي عن بلوغ أعداد من تم تلقيحهم ضد الكورونا من الفلسطينيين 61 ألفا و 400 فلسطيني بجرعات حصلت عليها من منظمة الصحة العالمية، كما تعمل السلطة الفلسطينية على تأمين حصولها على 10 آلاف جرعة لقاح من طراز "سبوتنك" الروسى و200 جرعة لقاح من اسرائيل لانقاذ حياة 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة .