لافروف يدعو إلى التخلي عن "سباق التسلح" في شبه الجزيرة الكورية
سول- (د ب أ):
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كافة الأطراف الفاعلة في شبه الجزيرة الكورية إلى التخلي عن "سباق التسلح".
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي في سول، إنه من المهم مواصلة الجهود للحفاظ على الاستقرار شمال شرق آسيا.
وأضاف لافروف أن روسيا وكوريا الجنوبية اتفقتا على ضرورة عقد مفاوضات، تتضمن جميع الدول ذات الصلة، لحل القضايا الإقليمية، في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونج إيوي يونج إن الجانبين سيواصلان التنسيق فيما بينهما لدفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وأعربت كوريا الجنوبية عن قلقها البالغ بشأن إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفات.
وقال الوزير الكوري الجنوبي إن بلاده ستعمل على ترتيب زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمجرد استقرار الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا.
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