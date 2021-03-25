أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

لافروف يدعو إلى التخلي عن "سباق التسلح" في شبه الجزيرة الكورية

10:35 ص الخميس 25 مارس 2021
لافروف يدعو إلى التخلي عن "سباق التسلح" في شبه الجزيرة الكورية

سيرجي لافروف

سول- (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كافة الأطراف الفاعلة في شبه الجزيرة الكورية إلى التخلي عن "سباق التسلح".

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي في سول، إنه من المهم مواصلة الجهود للحفاظ على الاستقرار شمال شرق آسيا.

وأضاف لافروف أن روسيا وكوريا الجنوبية اتفقتا على ضرورة عقد مفاوضات، تتضمن جميع الدول ذات الصلة، لحل القضايا الإقليمية، في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونج إيوي يونج إن الجانبين سيواصلان التنسيق فيما بينهما لدفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأعربت كوريا الجنوبية عن قلقها البالغ بشأن إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفات.

وقال الوزير الكوري الجنوبي إن بلاده ستعمل على ترتيب زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمجرد استقرار الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

سيرجي لافروف سول الجزيرة الكورية سباق التسلح

الخبر التالى:

بعد احتجازه أسبوعين.. ميانمار تطلق سراح صحفي بوكالة الأنباء الألمانية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 197350

    عدد المصابين

  • 151444

    عدد المتعافين

  • 11720

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أمطار وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا