بايدن يكلف نائبته كامالا هاريس بالإشراف على ملف المهاجرين عبر الحدود الجنوبية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نائبته كامالا هاريس ستقود مساعي الإدارة الأمريكية لمنع تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة من خلال تحسين أوضاع دول أمريكا الوسطى.

وأشار بايدن إلى أنه وجه هاريس للإشراف على خطط الإدارة لضخ مليارات الدولارات إلى اقتصادات دول متضررة اقتصاديا مثل جواتيمالا وهندوراس وإلسلفادور، مشيرا إلى أنه سوف يتعاون مع حكومات تلك الدول.

من جانبها، أكدت هاريس، قبيل اجتماع مع كبار مسئولي الهجرة بالإدارة الأمريكية، أنه بينما تتبنى الإدارة موقفا واضحا بشأن ضرورة ألا يقدم المهاجرون إلى الحدود، إلا أننا مع تنفيذ القانون وندرس جذور الأسباب التي تسبب قدوم المهاجرين إلى الحدود.