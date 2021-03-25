بايدن يكلف نائبته كامالا هاريس بالإشراف على ملف المهاجرين عبر الحدود الجنوبية
واشنطن - (أ ش أ):
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نائبته كامالا هاريس ستقود مساعي الإدارة الأمريكية لمنع تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة من خلال تحسين أوضاع دول أمريكا الوسطى.
وأشار بايدن إلى أنه وجه هاريس للإشراف على خطط الإدارة لضخ مليارات الدولارات إلى اقتصادات دول متضررة اقتصاديا مثل جواتيمالا وهندوراس وإلسلفادور، مشيرا إلى أنه سوف يتعاون مع حكومات تلك الدول.
من جانبها، أكدت هاريس، قبيل اجتماع مع كبار مسئولي الهجرة بالإدارة الأمريكية، أنه بينما تتبنى الإدارة موقفا واضحا بشأن ضرورة ألا يقدم المهاجرون إلى الحدود، إلا أننا مع تنفيذ القانون وندرس جذور الأسباب التي تسبب قدوم المهاجرين إلى الحدود.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
197350
عدد المصابين
-
151444
عدد المتعافين
-
11720
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان