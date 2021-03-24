لجنة دولية: 60% من اليمنيين لا يملكون المال لشراء الطعام

صنعاء - (د ب أ)

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ اليوم الأربعاء، أن قطاعًا كبيرًا من اليمنيين لم يعد يملك ما يكفي من نقود لشراء الطعام، وذلك بعد ست سنوات من الحرب الأهلية في بلادهم.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته لجنة الإنقاذ الدولية أن 60% من اليمنيين لا يستطيعون توفير المواد الغذائية الأساسية لأنفسهم.

وقال حوالي 75% ممن المشاركين في الاستطلاع (نحو 27 ألف شخص) قللوا من عدد وجباتهم، وقال معظمهم إنهم يفعلون ذلك لتوفير طعام كاف لأطفالهم.

ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع الضخم في الأسعار الذي تسبب فيه طرفا الصراع، فقد شملت الحرب الهجوم على مخازن المواد الغذائية وعرقلة استيرادها.

يذكر أن الأمم المتحدة تحذر منذ فترة طويلة من حدوث مجاعة في اليمن.

وحذر مجلس اللاجئين النرويجي مؤخرًا من وقوع معارك جديدة في اليمن وقال إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تشريد 670 ألف شخص آخرين في هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن الصراع الدائر منذ عام 2015 أجبر أربعة ملايين يمني على الرحيل عن منازلهم.

وأعربت منظمة "أوكسفام" الإغاثية عن قلقها حيال هذا التطور الذي رأت أنه يمثل خطرًا متزايدًا في ظل جائحة كورونا.

وقال محسن صديقي المدير الإقليمي للمنظمة: "نشعر بقلق بالغ من أن تؤدي عمليات النزوح الجديدة إلى تعزيز انتشار مرض كوفيد-19" وحذر من أن مخيمات اللاجئين المكتظة عرضة لخطر الإصابة بالعدوى.