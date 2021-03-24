أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بايدن يكلف نائبته كامالا هاريس بإدارة ملف المهاجرين

09:28 م الأربعاء 24 مارس 2021
بايدن يكلف نائبته كامالا هاريس بإدارة ملف المهاجرين

كامالا هاريس

وكالات

كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، نائبته كامالا هاريس بإدارة ملف المهاجرين، حسبما ذكرت العربية,

وقال بايدن، مساء اليوم، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستقود الجهود لمعالجة أزمة الحدود ومناقشة دول أمريكا الوسطى لوقف الهجرة.

وتابع أنه لا يمكنه التفكير في أي شخص مؤهل بشكل أفضل للقيام بذلك.

وأضاف أنه عندما تتحدث فإنها تتحدث نيابة عنه، ولا يتعين عليها الرجوع والتأكد معه بشأن شيء ما.

كامالا هاريس جو بايدن الرئيس الأمريكي ملف المهاجرين

الخبر التالى:

لندن والمفوضية الأوروبية تعلنان التعاون لتوسيع إمدادات لقاح كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير المالية يزف بشرى سارة لأكثر من 10 ملايين صاحب معاش

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا