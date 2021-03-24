بايدن يكلف نائبته كامالا هاريس بإدارة ملف المهاجرين

وكالات

كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، نائبته كامالا هاريس بإدارة ملف المهاجرين، حسبما ذكرت العربية,

وقال بايدن، مساء اليوم، إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستقود الجهود لمعالجة أزمة الحدود ومناقشة دول أمريكا الوسطى لوقف الهجرة.

وتابع أنه لا يمكنه التفكير في أي شخص مؤهل بشكل أفضل للقيام بذلك.

وأضاف أنه عندما تتحدث فإنها تتحدث نيابة عنه، ولا يتعين عليها الرجوع والتأكد معه بشأن شيء ما.