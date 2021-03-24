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يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز قبالة الساحل الغربي يوم الأحد

01:52 ص الأربعاء 24 مارس 2021
يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز قبالة الساحل الغربي يوم الأحد

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أطلقت كوريا الشمالية صاروخين كروز قبالة الساحل الغربي يوم الأحد ، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر لم تكشف عنها اليوم الأربعاء ، فيما يعتقد أنه أول تجربة صاروخية لبيونج يانج منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا هو أول اختبار معروف لأسلحة من قبل الدولة الشيوعية منذ أبريل من العام الماضي ، عندما أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز قصيرة المدى في بحر الشرق.

وعلى عكس الصواريخ الباليستية ، لا تخضع صواريخ كروز للعقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

كوريا الشمالية صواريخ كروز الساحل الغربي تجارب صاروخية

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