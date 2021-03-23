‏‏أول تحدٍ من نوعه لإدارة بايدن.. كوريا الشمالية تختبر صواريخ قصيرة المدى

وكالات:

اختبرت كوريا الشمالية، صواريخ قصيرة المدى في أول تحدٍ للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، حسبما ذكرت "فرانس برس".

قال مسؤول أمريكي، لوكالة فرانس برس طالبًا عدم كشف اسمه: "إننا على علم بصاروخين".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية اختبرت عدة صواريخ قصيرة المدى الأسبوع الماضي، بعد استنكارها للمناورات العسكرية التي أجرتها واشنطن مع كوريا الجنوبية.

وذكرت أن الاختبارات الصاروخية التي لم يتم الإبلاغ عنها مؤخرًا تمثل أول تحد بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وجو بايدن.