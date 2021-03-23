"فايزر": بدء تجارب طبية على البشر لإنتاج أقراص تعالج كورونا
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
بدأت شركة تصنيع الأدوية الأمريكية "فايزر"، تجاربها على البشر من أجل إنتاج أقراص دوائية تعالج فيروس كورونا المستجد مع ظهور أول أعراض له.
وذكر موقع بلومبرج الإخبارى الأمريكي، أنه إذا ما نجحت هذه التجارب، التى تجريها الشركة، فإن هذا الدواء سيصبح فعالا فى التخفيف من حدة الإصابة بالفيروس فى مراحل مبكرة، مشيرة إلى أن هذا الدواء يعتمد في تركيبه على إنزيم يسمى "بروتيز"، الذي من شأنه أن يمنع تناسخ الفيروس داخل الخلايا البشرية ومن ثم انتشاره في الجسم كله.
وأضاف الموقع، نقلا عن بيان للشركة، أن هذه الإنزيم اختبرت فعاليته في السابق في علاج أمراض فيروسية أخرى، وتشمل مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز"، والالتهاب الوبائي الكبدي "سى".
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