أكثر الكلمات إنتشاراً

العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وزيرة الخارجية الليبية تؤكد الحاجة لنهج أكثر تنسيقًا لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا

07:36 م الثلاثاء 23 مارس 2021
وزيرة الخارجية الليبية تؤكد الحاجة لنهج أكثر تنسيقًا لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا

نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليب

ليبيا - (أ ش أ)

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، الحاجة إلى نهج أكثر تنسيقاً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا، من أجل إطلاق عملية شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الثلاثاء، أن المنقوش أعربت خلال لقائها مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في العاصمة الليبية طرابلس، عن تقديرها لدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليبيا خلال هذا الوقت الحرج.

ومن جانبه، جدد كوبيش استعداد المنظمة الدولية لحشد الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة الحكومة الليبية الجديدة في مختلف المجالات لضمان انتقال فعال إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.

هذا المحتوى من

نجلاء المنقوش الخارجية الليبية التعاون الدولي

الخبر التالى:

مفوضية الانتخابات بالعراق تكشف أسباب إلغاء انتخابات الخارج
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الصحة": 138 مركزًا لتلقي لقاحات كورونا تعمل من الغد (قائمة بالأسماء)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا