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ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل

04:59 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل

كورونا في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

يدرس رؤساء وزراء الولايات الألمانية إغلاق جميع المحلات التجارية بما في ذلك محلات السوبر ماركت بالكامل لمدة خمسة أيام اعتبارا من أول أبريل، حسبما أفادت مصادر في اجتماع بشأن تمديد إجراءات الإغلاق الحالية في ظل الجائحة بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وعلى وجه التحديد سيغطي الاقتراح ، الذي سيكون خطوة غير مسبوقة في مكافحة الجائحة، الفترة من أول أبريل حتى الخامس من الشهر نفسه. وسيكون 1 و 3 أبريل فقط أيام عمل منتظمة بسبب عطلة عيد الفصح.

وحتى الآن في ظل الإغلاق ، يتم فتح متاجر لتلبية الاحتياجات الأساسية خلال ساعات العمل العادية. ويسري الإغلاق الحالي حتى 28 مارس.

ويبحث المشرعون منذ يوم الاثنين ما إذا كانت هناك حاجة للعودة إلى إغلاق أكثر صرامة بعد أن تجاوزت البلاد عتبة رئيسية في أعداد الإصابة بفيروس كورونا. كما ركزت المحادثات على لوائح محددة لفترة عيد الفصح.

ألمانيا أنجيلا ميركل محلات السوبر ماركت فيروس كورونا
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