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ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

02:41 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

البرازيل

برازيليا - (د ب أ):
سجلت البرازيل أكثر من 12 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل إجمالي .

تأتي هذه الحصيلة بالتزامن مع دعوات من جانب شخصيات سياسية واقتصادية بارزة في البلاد، من بينها محافظون سابقون للبنك المركزي ورجال أعمال كبار وقيادات سياسية، للقادة السياسيين في البلاد لبذل مزيد من الجهد لمكافحة الجائحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء مساء الاثنين.

وجاء في خطاب مفتوح يحمل توقيعات 500 شخص إن التوقعات أصبحت أكثر إثارة للقلق مع انهيار أنظمة الرعاية الصحية وسط وضع اقتصادي واجتماعي "بائس".

وأضاف الخطاب: "نحن على حافة مرحلة متفجرة من الجائحة ومن المهم من الآن فصاعدا أن ترتكز السياسات العامة على البيانات والمعلومات الموثوقة والأدلة العلمية".

وأوضح أنه لن يتم التغلب على الركود حتى تتم السيطرة على الجائحة من خلال إجراءات مختصة من الحكومة الاتحادية".

البرازيل فيروس كورونا برازيليا الحكومة البرازيلية

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