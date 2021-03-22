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الجامعة العربية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

08:16 م الإثنين 22 مارس 2021
الجامعة العربية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

وكالات:

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تأييده للمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية اليوم للحل في اليمن، وذلك على لسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان.

وأكد أبو الغيط أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وأنها تعكس صدق نوايا المملكة وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الحرب.

وأضاف أن النقاط الأساسية في المبادرة تمثل نقطة انطلاق لحوار سياسي شامل، وأنها تمثل معالجة متوازنة لشواغل مختلف الأطراف، بما في ذلك الطرف الحوثي.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله إن فتح مطار صنعاء طالما كان مطلباً حوثياً، وأن تناول المبادرة لهذا المطلب يؤكد توازنها، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب جماعة الحوثي، وأنهم أمام اختبار حقيقي لمدى إلتزامهم بمصالح الشعب اليمني، مطالبا الجماعة بتنحية أية مصالح خاصة أو اجندات خارجية، والنظر إلى الفرصة التي تنطوي عليها المبادرة من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني والشروع في حوار سياسي شامل ينهي الأزمة.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط السعودية الحرب في اليمن

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