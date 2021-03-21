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الأردن: وقعنا اتفاقية دفاع مع واشنطن سارية دون موافقة البرلمان عليها

09:36 م الأحد 21 مارس 2021
الأردن: وقعنا اتفاقية دفاع مع واشنطن سارية دون موافقة البرلمان عليها

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

عمان - (بي بي سي)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد أن بلاده وقعت أخيرًا اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسهم بتعزيز برامج الدفاع ومحاربة الإرهاب.

وُقعت الاتفاقية في 31 يناير وأقرتها الحكومة في 17 فبراير وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليها لتنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء وتصبح سارية المفعول دون أن تمر على البرلمان.

وبينما انتقد النائب الإسلامي الأردني صالح العرموطي الاتفاقية، مؤكدًا ضرورة أن يتصدى البرلمان لها قائلاً إنها مخالفة للدستور والقانون وتمسّ السيادة الأردنية، أكد الوزير الصفدي أن الاتفاقية لا تخول القوات الأميركية بالقيام بأعمال قتالية داخل المملكة، وجاءت منطلقة من رغبة المملكة في تعزيز قدرات قواتها المسلحة.

وأشار إلى أن "الإعفاءات الضريبة التي تنص عليها الاتفاقية لا تمس خزينة الدولة، وتشمل البرامج الممولة من الولايات المتحدة الأميركية.

ويعتبر الأردن، الذي يحصل على مساعدات سنوية من واشنطن تتجاوز قيمتها مليار دولار، حليفًا رئيسيًا في المنطقة لواشنطن التي قادت عام 2014 تحالفًا دوليًا ضد تنظيم داعش.

هذا المحتوى من

أيمن الصفدي الأردن واشنطن اتفاقية دفاع محاربة الإرهاب

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