اغتيال ضابط في المخابرات العراقية غربي بغداد

وكالات

اغتال مسلحون في العراق، ضابط في المخابرات العراقية بمنطقة المنصور الراقية وسط بغداد، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت "العربية" إن مسلحين اغتالوا ضابط برتبة عقيد في المخابرات العراقية غربي بغداد، اليوم الأحد.

وذكرت أن عناصر مسلحة فتحت النيران على ضابط برتبة عقيد يدعى محمود ليث منسوب لمديرية مكافحة إرهاب جهاز المخابرات خلف مطعم في منطقة المنصور وأردوه قتيلاً في الحال.

وتعرض جهاز المخابرات العراقي خلال الأسابيع الأخيرة إلى هجوم سياسي وانتقادات من قبل أطراف سياسية وفصائل مسلحة.