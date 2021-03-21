أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

اغتيال ضابط في المخابرات العراقية غربي بغداد

09:29 م الأحد 21 مارس 2021
اغتيال ضابط في المخابرات العراقية غربي بغداد

القوات العراقية

وكالات

اغتال مسلحون في العراق، ضابط في المخابرات العراقية بمنطقة المنصور الراقية وسط بغداد، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت "العربية" إن مسلحين اغتالوا ضابط برتبة عقيد في المخابرات العراقية غربي بغداد، اليوم الأحد.

وذكرت أن عناصر مسلحة فتحت النيران على ضابط برتبة عقيد يدعى محمود ليث منسوب لمديرية مكافحة إرهاب جهاز المخابرات خلف مطعم في منطقة المنصور وأردوه قتيلاً في الحال.

وتعرض جهاز المخابرات العراقي خلال الأسابيع الأخيرة إلى هجوم سياسي وانتقادات من قبل أطراف سياسية وفصائل مسلحة.

القوات العراقية المخابرات العراقية اغتيال اغتيال ضابط العراق

الخبر التالى:

الأردن: وقعنا اتفاقية دفاع مع واشنطن سارية دون موافقة البرلمان عليها
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"ذروة الموجة الحارة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا