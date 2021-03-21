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الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها

07:46 م الأحد 21 مارس 2021
الجيش العراقي: التحالف الدولي يسلم بغداد 36 برجا مع كاميراتها

الجيش العراقي _أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، تسلم العراق 36 برجا مع كاميراتها من قوات التحالف الدولي.

وقال اللواء يحيى رسول، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، إن هنالك خطة لمراقبة الإرهابيين على الحدود، مؤكدا "سنتعامل بحزم مع من يعبث بالخطوط الناقلة للكهرباء".

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الجيش العراقي التحالف الدولي بغداد القوات المسلحة العراقية يحيى رسول

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