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وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين

07:07 م الأحد 21 مارس 2021
وزير الأمن الداخلي الأمريكي: حدودنا مع المكسيك مغلقة ونستثني الأطفال غير المصحوبين

وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، إنه ليس قلقا بشأن وضع سابقة بشأن الحدود المفتوحة، والسماح لآلاف القُصّر غير المصحوبين بذويهم بدخول البلاد من المكسيك.

وأضاف مايوركاس في برنامج "ميت ذا برس" الذي تذيعه شبكة "إن بي سي": "الحدود مغلقة"، مضيفًا أن سلطات الهجرة تطرد الأسر والبالغين غير المتزوجين، ولكن ليس الأطفال الذين يعبرون الحدود بمفردهم.

وتابع: "لن نطرد إلى الصحراء المكسيكية، ثلاثة أطفال أيتام رأيتهم خلال الأسبوعين الماضيين، على سبيل المثال"، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وقال إن التركيز الرئيسي لإدارة بايدن هو إعادة بناء "أنظمة مرتّبة" في المكسيك وأمريكا الوسطى لثني المهاجرين المحتملين عن السفر إلى حدود الولايات المتحدة.

أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي الأمريكي المكسيك الصحراء المكسيكية

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