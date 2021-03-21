أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان التأثير على الانتخابات الإيرانية

05:23 م الأحد 21 مارس 2021
خامنئي: الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان التأثير على الانتخابات الإيرانية

علي خامنئي

طهران - (د ب أ)

قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية تحاول التأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة القادمة في بلاده.

وأضاف خامنئي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها، اليوم الأحد، إن الدولتين هاتين تحاولان منذ فترة تقليص مشاركة الناخبين والتأثير على نتيجة الانتخابات القادمة المقررة في يونيو.

وأشار إلى أن ذلك يتم "باستخدام التكتيكات النفسية" بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

علي خامنئي إيران الاحتلال الإسرائيلي أمريكا انتخابات إيران

الخبر التالى:

وسائل إعلام: وفاة مسؤول حوثي بارز مطلوب للتحالف
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا