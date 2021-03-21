أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

القبض على كبير مساعدي رئيس وزراء مالطا السابق في تهم فساد

12:17 ص الأحد 21 مارس 2021
القبض على كبير مساعدي رئيس وزراء مالطا السابق في تهم فساد

ارشيفيه

فاليتا - (د ب أ)

ألقت السلطات في مالطا القبض، أمس السبت، على كبير موظفي رئيس الوزراء السابق جوزيف موسكات واتهم بالفساد وغسل الأموال والتآمر الإجرامي والتزوير وجرائم أخرى.

ويخضع كيث شيمبري للتحقيق في أعقاب مزاعم بأنه تلقى عمولات على بيع جوازات سفر مالطية وتقديم رشوة للمدير العام لشركة كان قد باع لها آلة طباعة بملايين من اليورو.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن شيمبري قام بتزوير وثائق وأدلى بشهادة زور.

وعمل شيمبري مديرا لمكتب رئيس الوزراء موسكات من 2013 إلى 2019.

وكانت الصحفية المقتولة دافني كاروانا جاليزيا، أول من كشف عن شركة تابعة لشيمبري في بنما، وكانت الصحفية تعمل على تسريبات تربط الشركة بصفقة محطة كهرباء، عندما تم اغتيالها.

واستقال شيمبري من منصبه في ديسمبر 2019 ، عندما تم القبض عليه، على خلفية مقتل كاروانا جاليزيا. وتم إطلاق سراحه فيما بعد دون توجيه تهمة إليه. واستقال موسكات من رئاسة الوزراء بعد أسابيع وسط احتجاجات مناهضة للفساد.

رئيس وزراء مالطا التآمر الإجرامي جرائم التزوير جوزيف موسكات غسل الأموال

الخبر التالى:

العراق: تدمير 61 وكرًا لداعش في نينوى
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا