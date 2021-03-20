الرئيس الفلسطيني يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

رام الله - (أ ش أ):

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس محمود عباس دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح وبإجراءات السلامة، وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة، ووجه جهات الاختصاص بالاستمرار في توفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارا من غد الأحد، مع الأخذ بعين الاعتبار الكميات المتوفرة حاليا من اللقاح والأولويات داخل الفئات.