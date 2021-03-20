"ابقوا في منازلكم"...أستراليا تحذّر من فيضانات "مدمّرة" شرقي البلاد

كانبرا- (بي بي سي):

حذّرت سلطات الطوارئ في أستراليا من أن بعض المناطق الساحلية شرقي البلاد ستشهد فيضانات "ستشكل خطرا على الحياة"، في ظل استمرار هطول الأمطار بغزارة هناك .

وقد أنقذت طواقم الطواريء عشرات الأشخاص، وصدرت أوامر للعديد من الذين يسكنون في أماكن منخفضة في مقاطعة "نيو ساوث ويلز" ، بإخلاء منازلهم.

وتقول الشرطة إن مئات الأشخاص تدفّقوا على مراكز الإقامة المؤقتة شمالي مدينة سيدني، وأُغلقت الطرق الرئيسية في المنطقة، وحذّرت السلطات من أنه من المتوقع أن تفيض مياه الأمطار من السدود القريبة من سيدني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحذرت "أغاتا ايميلسكا" من مكتب الأرصاد الجوية، في حديث نشرته صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" من أن المنطقة ستشهد هطول أمطار غزيرة، وهبوب رياح عاتية، مضيفة: "إذا لم تكن بحاجة للسفر، أو الخروج اليوم، فهذا هو الوقت الذي يتعيّن فيه عليك البقاء في المنزل".

ويقول مرسل بي بي سي في سيدني، فيل ميرسا إنه من المتوقع هبوب المزيد من العواصف في الأيام المقبلة، مضيفا أن ارتفاع مناسيب المياه في بعض الأجزاء الشرقية من البلاد قد يصل إلى متر في غضون أسبوع واحد فقط.