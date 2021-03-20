أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا

06:18 ص السبت 20 مارس 2021
إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
أُغلق منتجع (مارالاجو) المملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والواقع في ولاية فلوريدا، بشكل جزئي، بعد ثبوت إصابة عدد من موظفيه بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، بأن بعض مرافق منتج (مارالاجو) أغلق "جزئيا"، وتم حجر بعض العاملين فيه؛ لمنع تفشي العدوى.

وتلقى أعضاء المنتجع رسالة تفيد بتعليق الخدمة مؤقتا في غرفة الطعام التابعة للمنتجع، لإصابة بعض الموظفين بكورونا مؤخرا.

وقالت الرسالة إن منتجع (مارالاجو) اتخذ "جميع الإجراءات المناسبة للاستجابة"، بما يشمل تعقيم المناطق الملوثة.

هذا المحتوى من

إغلاق جزئي منتجع مارالاجو دونالد ترامب فيروس كورونا فلوريدا

الخبر التالى:

واشنطن تقدم 80 مليون دولار لتخفيف الأزمات بدول الساحل الإفريقي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 193482

    عدد المصابين

  • 148823

    عدد المتعافين

  • 11472

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:40 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا