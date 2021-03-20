أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بركان يبدأ في الثوران بالقرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك

06:12 ص السبت 20 مارس 2021
بركان يبدأ في الثوران بالقرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك

بركان

ريكيافيك- (د ب أ):
أعلنت خدمة الأرصاد الجوية في أيسلندا يوم الجمعة أن بركان فاجرادالسفيال بالقرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك بدأ في الثوران.

وكتب مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي على تويتر "وفقًا للمعلومات الأولية، يبلغ طول الصدع نحو 200 متر".

وقال خبراء الأرصاد الجوية في وقت سابق إنه تم قياس تقلبات زلزالية طفيفة فقط.

ومع ذلك، حذرت إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ من الاقتراب من البركان وعرقلة خدمات الطوارئ في الموقع.

وأفادت تقارير وسائل إعلام محلية بأنه تم إرسال مروحية تابعة لخفر السواحل إلى مكان البركان من أجل تقييم مدى وعواقب الثوران البركاني بشكل أفضل.

وذكرت بوابة الأخبار الأيسلندية "ذا ليبرال" أن الأشخاص الموجودين بالقرب من منطقة ثوران محتملة قالوا إنهم شاهدوا ضوءا من المنطقة.

وأظهرت صور توهجًا أحمر فوق القمة البركانية يمكن رؤيته لأميال في سماء الليل.

ويقع بركان فاجرادالسفيال على بعد حوالي 30 كيلومترا من ريكيافيك في الطرف الجنوبي الغربي من أيسلندا.

أيسلندا ريكيافيك بركان فاجرادالسفيال

الخبر التالى:

ساكي: خمسة من موظفي البيت الأبيض فقدوا وظائفهم بسبب تعاطي المخدرات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 193482

    عدد المصابين

  • 148823

    عدد المتعافين

  • 11472

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:40 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا