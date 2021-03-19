البيت الأبيض يعلق على تعثر بايدن أثناء صعوده طائرة الرئاسة‎

واشنطن - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "بخير"، وذلك بعد تعثره أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة- أن سرعة الرياح في قاعدة (أندروز) الجوية قرب واشنطن ربما تكون السبب في تعثر بايدن.

ولم تذكر ساكي، ما إذا كان بايدن قد خضع لفحص طبي بعد الحادث أم لا.

وأظهرت لقطات فيديو تعثر الرئيس الأمريكي، اليوم، أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا.