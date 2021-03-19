الخطوط الجوية السعودية توقّع أضخم اتفاقية في تاريخ المملكة
الرياض - (د ب أ):
أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، اليوم الجمعة، أنها وقعت اتفاقية تمويل مع ستة بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار أمريكي)، تُعد الأضخم حجماً في تاريخ قطاع الطيران في المملكة.
وقالت الخطوط الجوية في بيان لها اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاتفاقية تهدف إلى تمويل احتياجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024، في إطار تمويل جزء من صفقات شراء 73 طائرة من شركتي إيرباص وبوينج، والتي أُعلن عنها سابقا.
وأضافت أن الاتفاقية تشمل 20 طائرة من طراز "إيه 321 نيو"، و15 طائرة من طراز "إيه 321 إكس إل أر"، و8 طائرات من طراز 787-10، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز أيه 320 نيو لصالح طيران أديل".
والجدير بالذكر أن المؤسسة قد استلمت 5 طائرات من طراز 787-10 من هذه الصفقة حتى الآن.
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