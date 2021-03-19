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الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا وزاريا لمناقشة اقتصاد أفريقيا فيما بعد كورونا

11:04 ص الجمعة 19 مارس 2021
الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا وزاريا لمناقشة اقتصاد أفريقيا فيما بعد كورونا

الأمم المتحدة

أديس أبابا - أ ش أ

يلتقي وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في 22 و23 مارس الجاري في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لمناقشة ترتيبات ما بعد التعافي من جائحة كورونا على ضوء التداعيات الاقتصادية المؤثرة المصاحبة للوباء وأثر ذلك على مستويات تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان القارة.

يعقد الاجتماع بمقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الاثيوبية "أديس أبابا" في إطار دور الانعقاد الـ(53) لأعمال اللجنة التي تتبع الأمم المتحدة.

وقال منظمو الاجتماع "إن الهدف منه هو بناء استراتيجية ذات رؤية موحدة بين مسؤولي الاقتصاد الأفارقة للدفع باقتصاد دولهم إلى الأمام و استئناف ما توقف من برامج للتنمية تحت وطأة الوباء مع إعطاء اهتمام خاص بمشروعات التعاون المشترك الأفريقية".

وعلى صعيد متصل.. تختتم اليوم اجتماعات على مستوى الخبراء بدأت في 17 مارس الجاري بمقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في العاصمة الأثيوبية للتحضير للاجتماع الوزاري السابق الإشارة إليه وإعداد أوراق العمل الفنية الخاصة بذلك والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة التي يتعين على مسؤولي المال والتخطيط الاقتصادي في أفريقيا آخذا بعين الاعتبار وهم يراجعون مخططاتهم الإنمائية فيما بعد كورونا ودور القطاع الخاص في ذلك وسبل دعم المشروعات المنشطة للعمالة الأفريقية.

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الأمم المتحدة اقتصاد أفريقيا أديس أبابا فيروس كورونا العمالة الأفريقية

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