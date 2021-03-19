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روسيا تعزز أسطولها البحري بثلاث غواصات نووية

10:27 ص الجمعة 19 مارس 2021
روسيا تعزز أسطولها البحري بثلاث غواصات نووية

غواصات نووية_ارشيفيه

موسكو - (د ب أ):

أعلن قائد الأسطول البحري الروسي، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أنه سيتم تعزيز القوات البحرية الروسية بثلاث غواصات نووية قبل نهاية الجاري.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" عن إيفمينوف، قوله إن الغواصة النووية المخصصة للمهمات الاستراتيجية "كنياز أوليج"، بالإضافة إلى الغواصتين "كازان" و"نوفوسيبيرسك"، ستدخل الخدمة بنهاية 2021.

وبحسب قناة "آر تي العربية" الروسية، تسلم الأسطول البحري الروسي أول غواصة خاصة بالمهمات الاستراتيجية من نوع "كنياز أوليج" في يونيو من العام الماضي، وهي مزودة بـ16 صاروخا باليستيا من نوع "بولافا".

تأتي هذه الخطوة على خلفية التوتر في العلاقات الروسية الغربية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ودعم موسكو للتمرد الانفصالي شرقي البلاد، واتهامات موسكو للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإجراء تدريبات عسكرية "استفزازية" بالقرب من الحدود الروسية.

غواصات نووية نيكولاي إيفمينوف القوات البحرية الروسية العلاقات الروسية الغربية موسكو

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