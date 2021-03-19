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الدفاع الروسية: 183 ملحقا عسكريا أجنبيا تلقوا لقاح "سبوتنيك V"

09:23 ص الجمعة 19 مارس 2021
الدفاع الروسية: 183 ملحقا عسكريا أجنبيا تلقوا لقاح "سبوتنيك V"

لقاح سبوتنيك v

موسكو -(أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الملحقين العسكريين من 34 دولة من رابطة الدول المستقلة وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة- "إن 183 ملحقا عسكريا أجنبيا من 34 دولة من رابطة الدول المستقلة وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية تلقوا طواعية لقاح "سبوتنيك V" الروسي"، مضيفا أن الملحقين العسكريين أجروا الفحوصات الطبية اللازمة للتثبت من عدم إصابتهم بأمراض معدية، وتمت قياس درجات حرارتهم قبل التطعيم.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي وهو أول لقاح يتم تسجيله في العالم، اعتمدته حتى الآن 50 دولة لاستخدامه في التطعيم ضد فيروس كورونا.

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Asha
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