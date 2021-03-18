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تونس.. الغنوشي يمنع عبير موسى من الالتحاق بمكتب البرلمان

11:34 م الخميس 18 مارس 2021
تونس.. الغنوشي يمنع عبير موسى من الالتحاق بمكتب البرلمان

عبير موسى

وكالات:

أصدر رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، منشوراً داخليا تضمن قراراً يمنع عضو مكتب مجلس نواب الشعب عبير موسي من الالتحاق بأشعال المكتب.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية، أن القرار جاء على خلفية ما اعتبره الغنوشي ''مواصلتها تعطيل أشغاله"، حسب تقديره، ومخالفة النظام الداخلي من خلال النقل المباشر على صفحتها بفيسبوك.

وغادر رئيس المجلس وبقية أعضاء المكتب الاجتماع في مناسبة أولى بعد التحاق موسي بالاجتماع وتوجيهها عديد الاتهامات لكتلة حركة النهضة والغنوشي مباشرة على صفحتها بالفايسبوك.

ودخلت موسي في مواجهة مع موظفي البرلمان وتبادلا التهم بعد إعلامها بعدم تمكنها من الالتحاق بالمكتب.

راشد الغنوشي عبير موسى برلمان تونس موزاييك التونسية

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