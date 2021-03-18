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دبلوماسي تركي: سنواصل الحوار المكثف مع الإدارة الأمريكية

10:39 ص الخميس 18 مارس 2021
دبلوماسي تركي: سنواصل الحوار المكثف مع الإدارة الأمريكية

علم-تركيا

أنقرة- (د ب أ):

أكد السفير التركي الجديد لدى العاصمة الأمريكية واشنطن، حسن مراد مرجان، استمرار الحوار بشكل متزايد مع الإدارة الأمريكية والكونجرس والمنظمات ذات التأثير على المؤسسات السياسية.

وأقر السفير بحدوث تقلبات في العلاقات التركية الأمريكية بين الحين والآخر.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن لديه ثلاث أولويات فيما يتعلق بعمله في واشنطن، في مقدمتها تقريب وجهات النظر بين الحكومتين التركية والأمريكية.

وقال مرجان: "حوارنا سيستمر بشكل متزايد مع الإدارة الأمريكية والكونجرس وبعض المنظمات ذات التأثير الفعال على المؤسسات السياسية".

وأضاف أن الأولوية الثانية تتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ حاليا نحو مليار دولار.

وذكر أن الأولوية الثالثة تتعلق برفع مستوى العلاقات الثقافية الشعبية.

ووصل السفير إلى واشنطن في 15 مارس الجاري.

ويوجد عدد من القضايا الخلافية بين الجانبين، من بينها دعم الولايات المتحدة للأكراد في سورية واستضافتها لرجل الدين التركي فتح الله جولن المتهم بالإرهاب في بلاده، فضلا عن قيام تركيا بشراء منظومات الدفاع الجوي الروسية إس-400 .

تركيا أنقرة حسن مراد مرجان العلاقات التركية الأمريكية

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