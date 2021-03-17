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وفاة رئيس تنزانيا عن عمر ناهز ٦١ عامًا

11:17 م الأربعاء 17 مارس 2021
وفاة رئيس تنزانيا عن عمر ناهز ٦١ عامًا

الرئيس التنزاني جون بومبي ماجوفولي

وكالات

‏توفي رئيس تنزانيا جون بومبي ماجوفولي عن عمر يناهز 61 عامًا، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وأكدت نائبة الرئيس سامية سولو حسن وفاته في بيان مساء الأربعاء، عبر التلفزيون الرسمي للدولة.

وقالت إن ماجوفولي توفي يوم الأربعاء في الساعة 6 مساءً من مضاعفات في القلب، في مستشفى في دار السلام.

جون بومبي وفاة رئيس تنزانيا الرئيس التنزاني جون بومبي ماجوفولي

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