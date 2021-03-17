وفاة رئيس تنزانيا عن عمر ناهز ٦١ عامًا
11:17 م الأربعاء 17 مارس 2021
وكالات
توفي رئيس تنزانيا جون بومبي ماجوفولي عن عمر يناهز 61 عامًا، حسبما ذكرت "بي بي سي".
وأكدت نائبة الرئيس سامية سولو حسن وفاته في بيان مساء الأربعاء، عبر التلفزيون الرسمي للدولة.
وقالت إن ماجوفولي توفي يوم الأربعاء في الساعة 6 مساءً من مضاعفات في القلب، في مستشفى في دار السلام.
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