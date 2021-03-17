صحيفة سعودية: السلوك الإيراني خطر محدق يصل تهديده لأبعد الآفاق

الرياض أ ش أ

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية أن "السلوك الإيراني الذي يبتغي هذا النظام الإرهابي من ورائه زعزعة أمن واستقرار المنطقة عن طريق دعم وتسليح وتجنيد الكيانات الإرهابية والميلشيات الخارجة عن القانون، بات خطرا محدقا يصل تهديده لأبعد الآفاق، وأكثر من أي وقت مضى عطفا على ما يشكله من تهديدات للاقتصاد العالمي".

وأضافت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "أذرع إيران.. تهديد العالم" - أن: "هناك صور دلائل أخرى على أن السلوك العدواني المستديم لنظام طهران، يعكس الأيدلوجية التي يقوم عليها هذا النظام، من تبني كافة الأفكار والكيانات الإرهابية والميلشييات الخارجة عن القوانين والشرعية والإنسانية، في اعتقاد راسخ وإيمان شامل منها بأن هذه المنهجية هي سبيلها في سبيل تحقيق أجنداتها التوسعية المشبوهة في المنطقة، وأن زعزعة الأمن والاستقرار وممارسة الاعتداءات الممنهجة ضد مفاصل حيوية في الاقتصاد العالمي، سيمكنها من تحقيق مستهدفاتها .. والـتي بات خطرها بالـغ الـوضوح وأكثر من أي وقت مضى".

وأوضحت أنه حين نمعن في الأبعاد المرتبطة بهذه المعطيات الآنفة وما يلتقي معها، ما أعرب عنه المبعوث الأممي الخاص إلـى اليمن مارتن غريفثس، عن قلقه، تجاه استمرار تصعيد الهجمات الصاروخية والمسيرات نحو المملكة، وتأكيده في ذات السياق، أن استمرار منع دخول الوقود والمساعدات إلـى الحديدة، واستمرار الـهجوم من قبل ميليشيات الحوثي على مأرب يهدد آلاف اليمنيين.. هذه المعطيات وما يلتقي معها من تلك الإدانات العربية والإسلامية والدولية، التي استنكرت استمرار الأعمال الجبانة من قبل ميليشيات الحوثي، فهي تأتي كدلائل أخرى على خطورة ما يصدر عن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات غادرة وغاشمة.

وتابعت "يفترض عطفا على ما تم التنويه والإعراب عنه من قبل الأمم المتحدة من قلقها من تواصل الهجمات الحوثية على المملكة وقولها أيضا في سياق متصل أن الهجوم الحوثي على مأرب يهدد حياة المدنيين، لابد أن يتوافق ويصاحب هـذا الموقف وذلك الإدراك موقف عالمي موحد وحازم وصارم وثابت، يستوعب حجم الخطر المحدق الذي يترتب على التهديدات التي تأتي بها أذرع إيران في المنطقة".

واختتمت بالقول "لم يعد هناك خيار آخر للتساؤل أو إعطاء المزيد من الـفرص، فالسبيل الأوحد هو ردع هذه التهديدات من أساس مصدرها وإنقاذ البشرية من آثارها على الاقتصاد الدولي والأمن والسلم والاستقرار العالمي".