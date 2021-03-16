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ميشيل أوباما تعلق على خلاف العائلة الملكية البريطانية

11:49 م الثلاثاء 16 مارس 2021
ميشيل أوباما تعلق على خلاف العائلة الملكية البريطانية

ميشيل أوباما

نيويورك - (د ب أ)

أعربت السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشيل أوباما، عن أملها فى أن ترى أمرًا إيجابيًا يخرج من غمار الجدل الملكي في بريطانيا الذى يكمن فى وسطه الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل.

وشددت السيدة الأولى الأمريكية السابقة، على أهمية روابط العائلة وذلك خلال لقاء لميشيل فى برنامج تلفزيونى ترفيهى بعد أن كشفت ميجان ماركل والأمير هاري عن مشاكلهما مع القصر البريطاني خلال مقابلة مع أوبرا وينفري تم بثها في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز اليوم الثلاثاء.

وقالت ميشيل أوباما في لقائها في البرنامج التلفزيوني الترفيهي: "عندما أفكر فيما يمرون به، أفكر في أهمية العائلة وأصلي للرب فقط من أجل أن يكون هناك تسامح وأن يكون هناك وضوح وحب وعزم في وقت ما. لأنه لا يوجد شيء أهم من العائلة".

وتحدثت ميجان وهاري خلال المقابلة مع وينفري عن شعورهما بعدم دعم المسؤولين البريطانيين قبل أن يتخليا عن مناصبهما العليا العام الماضي وينتقلا إلى كاليفورنيا.

واتهمت ميجان ماركل خلال المقابلة مع وينفرى العائلة الملكية البريطانية بالعنصرية.

ميشيل أوباما العائلة الملكية بريطانيا ميجان ماركل الأمير هاري

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