"العليا للأخوة الإنسانية" تبحث مع الأمم المتحدة التحديات التي يواجهها اللاجئون حول العالم

الإمارات - (أ ش أ)

بحث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع المجلس الاستشاري العالمي للشباب التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، العقبات والتحديات التي يواجهها اللاجئون حول العالم، وكيفية مساهمة المبادرات الإنسانية في مساعدتهم على مواجهة تلك التحديات.

وقال عبد السلام، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن قضية اللاجئين تأتي في مقدمة اهتمامات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ولذلك شغلت حيزًا كبيرًا من وثيقة الأخوة الإنسانية التي دعت للتضامن معهم وحل مشاكلهم.

وأضاف أن اللجنة تعمل جاهدة مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة اللاجئين، ولفت أنظار العالم إلى مشكلاتهم، مضيفاً أن التحديات التي تواجه اللاجئين تضاعفت بسبب تفشي وباء كورونا، وعلى رأسها التحديات التي تواجه التعليم في مخيمات اللاجئين، ومشكلة عدم وصول اللقاحات إليهم.

وأشاد عبد السلام بدور مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وجهودها الكبيرة التي أسهمت في تخفيف معاناة الملايين من اللاجئين حول العالم. معربًا عن تطلع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للمزيد من التعاون مع المفوضية، وحرصها على الاستماع إلى مقترحات الشباب في المجلس الاستشاري العالمي للشباب باعتبارهم الأكثر احتكاكًا بمشاكل اللاجئين وقضاياهم لتحويل تلك المقترحات إلى برامج ومشاريع تؤثر على تحسين أوضاع اللاجئين.