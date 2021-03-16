سلوفينيا تعلق استخدام لقاح استرازينيكا بصفة مؤقتة
ليوبليانا - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة في سلوفينيا، اليوم الثلاثاء، تعليق استخدام لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد بصورة احترازية في حملات التطعيم الوطنية؛ لتنضم إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي في هذه الخطوة.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية السلوفينية "إس تي إيه"، نقلا عن وزير الصحة في سلوفينيا يانيز بوكلوكار قوله "وفقا لمقترحات مجموعة من الخبراء في مجال الصحة في البلاد، تقرر وقف استخدام لقاح استرازينيكا مؤقتا؛ لحين صدور قرار وكالة الأدوية الأوروبية".
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