المبعوث الأممي لسوريا يدعو إلى سرعة مواجهة الأزمة الإنسانية وإنهاء الحرب

دمشق- (بي بي سي):

في الذكرى العاشرة لاشتعال الحرب في سوريا، يلقى المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، يدعو فيها إلى تنحية خلافاتها جانباً لمواجهة الأزمة الإنسانية هناك والتحرك نحو إنهاء الحرب عبر المفاوضات.

وأسفرت الحرب المستعرة منذ 10 سنوات عن مقتل وفقد مئات الآلاف من الأشخاص منذ ذلك الحين.

وفر نصف سكان سوريا ما قبل الحرب البالغ عددهم 22 مليون نسمة من البلاد أو نزحوا داخل سوريا ، كما أن 60 % منهم يعانون الجوع.