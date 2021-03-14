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باكستان ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

06:04 م الأحد 14 مارس 2021
باكستان ترحب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

باكستان

إسلام آباد (أ ش أ):
رحبت باكستان، اليوم الأحد، بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، متمنية للقيادات البرلمانية والسياسية الليبية كل التوفيق.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي"، أشاد فيه جهود الشعب الليبي للأمن والسلام، كما اعترف بالدور الإيجابي الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكذلك جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأشار المتحدث إلى أن باكستان تولي اهتماماً بالغاً لعلاقاتها الوثيقة والودية مع ليبيا وجدد التزام بلاده لتعزيز التعاون الثنائي في المحافل الإقليمية والدولية.

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