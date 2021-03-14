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قوات الأمن في نيجيريا تكثف عمليات البحث عن 39 طالبا

12:07 م الأحد 14 مارس 2021
قوات الأمن في نيجيريا تكثف عمليات البحث عن 39 طالبا

قوات الأمن في نيجيريا

كادونا- (أ ش أ):

كثفت قوات الأمن في نيجيريا جهودها لإنقاذ عشرات الطلاب الذين خطفوا من كلية بولاية "كادونا" شمال غرب البلاد، وذلك بعد نشر وسائل إعلام مقاطع فيديو يظهر فيها الرهائن وهم يطلبون المساعدة.

وقال الناطق باسم الشرطة في الولاية "محمد جالنجي" – حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأحد إن فريقا مشتركا من الشرطة والجيش ووكالات أمنية أخرى يقوم بعملية بحث مكثفة للعثور على الطلاب المخطوفين.

وأضاف "جالنجي" أن الفريق يقوم حاليا بتمشيط الغابات والأحراش بهدف تحرير الرهائن، مؤكدا أنه قريبا جدا سينتهي الأمر بالنسبة للعصابة، مؤكدا عدم تواصل المسلحين مع السلطات.

ومن جانبه، صرح مفّض ولاية "كادونا" للأمن الداخلي "سامويل أروان" بأن السلطات تطارد الخاطفين وأن هناك عملية جارية لإنقاذ الطلاب يقوم بها عناصر من الجيش والقوات الجوية والشرطة والشرطة السرية.

وكانت المجموعة الخاطفة قد اقتحمت الخميس الماضي الكلية الفدرالية لاستخدام الآلات في علم الغابات" في بلدة "ماندو" بولاية "كادونا" وخطفوا 39 طالبا 23 امرأة و 16 رجلا، فيما حرر الجيش 180 آخرين بعد اشتباك مسلح مع العصابة.

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