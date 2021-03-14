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وسائل إعلام ليبية : قصف جوي مجهول يستهدف مدينة أوباري

10:32 ص الأحد 14 مارس 2021
وسائل إعلام ليبية : قصف جوي مجهول يستهدف مدينة أوباري

قصف جوي-أرشيفية

طرابلس- ( د ب أ):

أفاد مصدر أمني ليبي اليوم الأحد بأن طيرانا مجهولا شن ضربات جوية استهدفت أماكن متفرقة من مدينة أوباري جنوب ليبيا .

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عبر حسابها على "تويتر" اليوم عن المصدر قوله إن الضربات تركزت في حي الشارب و جبل تيندا وضواحي مشروع برجوج ، دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا حتى الآن.

ولم يعرف بعد تفاصيل الغارة الجوية أو هوية الطيران الحربي الذى نفذها، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

قصف جوي مدينة أوباري ليبيا

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