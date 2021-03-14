وسائل إعلام ليبية : قصف جوي مجهول يستهدف مدينة أوباري
طرابلس- ( د ب أ):
أفاد مصدر أمني ليبي اليوم الأحد بأن طيرانا مجهولا شن ضربات جوية استهدفت أماكن متفرقة من مدينة أوباري جنوب ليبيا .
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عبر حسابها على "تويتر" اليوم عن المصدر قوله إن الضربات تركزت في حي الشارب و جبل تيندا وضواحي مشروع برجوج ، دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا حتى الآن.
ولم يعرف بعد تفاصيل الغارة الجوية أو هوية الطيران الحربي الذى نفذها، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
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