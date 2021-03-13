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مقاتلات سعودية تصل إلى اليونان تمهيدا للمشاركة في تمرين "عين الصقر 1"

06:10 م السبت 13 مارس 2021
مقاتلات سعودية تصل إلى اليونان تمهيدا للمشاركة في تمرين "عين الصقر 1"

مقاتلات سعودية

الرياض - (أ ش أ):

وصلت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة اليوم /السبت/ إلى قاعدة (سودا) الجوية بجزيرة كريت اليونانية؛ للمشاركة في مناورات تمرين (عين الصقر 1) الذي سوف يُنفذ خلال الشهر الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القوات الجوية السعودية واليونانية ستنفذ طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط.

وكان في استقبال مجموعة القوات الجوية سفير السعودية بأثينا الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، وضابط الاتصال العسكري بالسفارة السعودية بأثينا المقدم الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.

الجدير بالذكر أن هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية السعودية، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.

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مقاتلات سعودية اليونان عين الصقر 1

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