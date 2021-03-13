أكثر الكلمات إنتشاراً

برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

العاهل الأردني يتفقد مستشفى حكوميا بعد حادث انقطاع الأكسجين

02:57 م السبت 13 مارس 2021
العاهل الأردني يتفقد مستشفى حكوميا بعد حادث انقطاع الأكسجين

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

عمان- أ ش أ:

تفقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، مستشفى السلط الحكومي بعد حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى؛ ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص.

واستمع العاهل الأردني لآخر مستجدات الوضع هناك، وتم الوقوف على ملابسات حادث انقطاع الأكسجين عن المستشفى.

وأعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، استقالته من منصبه على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن المستشفى جراء انتهاء المخزون، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية ما جرى.

وقال عبيدات - في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - "حدث انقطاع للأكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية المركزة في المستشفى، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها وضع أكسجين بديل، ولكن نتيجة هذا الخلل حدثت 6 وفيات، والتحقيق ما زال جاريا".

وأكد أنه سيتم محاسبة المقصرين، مشيرا إلى وجود لجنة من النيابة العامة ستتولى التحقيق في هذا الموضوع للوقوف على أسباب هذه الوفيات، وأن التحقيق سيكون فنيا وصحيا حول ما حدث في المستشفى.

من ناحية أخرى، وجّه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين عن المستشفى.

وشدد الخصاونة على أنّ التحقيق سيكون واضحا وشفّافا وشاملا وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ.

وأشار إلى أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

هذا المحتوى من

الملك عبد الله الثاني حادث انقطاع الأكسجين وزير الصحة الأردني نذير عبيدات عمان

الخبر التالى:

جلسة طارئة للنواب الأردني لبحث تداعيات حادث "انقطاع الأكسجين"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189639

    عدد المصابين

  • 146434

    عدد المتعافين

  • 11214

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 67563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اللجنة العليا للفيروسات تجيب على الأسئلة المتداولة حول لقاحات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا