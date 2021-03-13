وزير الصحة الأردني يقدم استقالته بعد حادث "نقص الأكسجين"
وكالات:
وضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا.
وقال عبيدات: "تقدّمت باستقالتي لرئيس الوزراء (الأردني) وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لحادث مستشفى السلط".
ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن مصدر لم تُسمه إن استقالة عبيدات جاءت "تلبية لأمر ملكي".
وبلغ عدد وفيات انقطاع الأكسجين عن المستشفى 6 حالات حتى الآن.
وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث، مؤكدا ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.
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