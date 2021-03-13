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الأردن: فتح تحقيق في حادث "نقص الأكسجين" بمستشفى السلط

01:20 م السبت 13 مارس 2021
الأردن: فتح تحقيق في حادث "نقص الأكسجين" بمستشفى السلط

ارشيفيه

وكالات:

وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

وشدد الخصاونة، السبت، على أن التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ، بحسب وكالة أنباء "عمون" الأردنية.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاته بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدد الخصاونة على ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

كانت وسائل إعلام أردنية أعلنت في وفت سابق السبت وفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا، فيما أشارت مصادر طبية، غير رسمية، إلى تسجيل 6 وفيات.

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