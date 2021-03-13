تسوية بقيمة 27 مليون دولار في قضية مقتل جورج فلويد

واشنطن- (بي بي سي):

توصلت السلطات المحلية في مدينة مينيابوليس الأمريكية إلى تسوية تتضمن دفع 27 مليون دولار لأسرة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي تسببت وفاته عقب القبض عليه في موجة احتجاجات في البلاد والعالم

ولقي فلويد مصرعه بعد أن جثا ضابط الشرطة ديريك شوفين بركبته فوق رقبة الرجل الأسود الذي كان غير مسلح لمدة 8 دقائق و46 ثانية، وهو المشهد الذي سجل بعدسات الكاميرات وأثار موجة من الاحتجاجات في البلاد والعالم.

وقال فريق المحامين الخاص بأسرته إن لحظة مقتل فلويد "أطلقت العنان لرغبة عميقة ومطالبة لا يمكن إنكارها بالعدالة والتغيير ".

ويجري الآن اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة شوفين بتهمة القتل.

وتم اختيار ستة من إجمالي 12 محلفا من المقرر أن يحضروا الجلسة الأولى من هذه المحاكمة في 29 مارس الجاري.

وصوت أعضاء المجلس المحلي لمدينة مينيابوليس بالإجماع لصالح قبول تسوية نزاعات قبل المحاكمة تم التوصل إليها، هي الأكبر من حيث القيمة المالية في تاريخ ولاية مينيسوتا.

وقال بين كرومب، محامي أسرة فلويد، إن "أكبر تسوية منازعات قبل المحاكمة في قضية قتل عمد سوف تكون من أجل حياة رجل أسود، وهو ما يحمل بين طياته رسالة قوية إلى الجميع تقول إن حياة السود مهمة بالفعل، وأنه لابد من وقف الممارسات الوحشية للشرطة ضد أصحاب البشرة الملونة".

ما الذي دعا أسرة فلويد لرفع دعوى قضائية؟

في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمقتل جورج فلويد، ظهر أربعة من قوات الشرطة يدعون أن القتيل كان يحاول استخدام ورقة نقود مزيفة من فئة العشرين دولار أمريكي للتبضع من أحد المتاجر في المدينة.

وجذب رجال الشرطة فلويد وطرحوه أرضا ثم وضع شوفين ركبته على رقبة المشتبه رغم توسل فلويد إليه بقوله "لا أستطيع التنفس". بعد ذلك أُعلنت وفاة فلويد بعد نقله إلى المستشفى.

ورفعت أسرة فلويد دعوى للمطالبة بالحق المدني بعد شهر من مقتله في يونيو الماضي.

واتهمت ممثلة الادعاء السلطات المحلية في المدينة بالإهمال لعدم توفير التدريب المناسب للشرطة على أساليب ضبط النفس وعدم فصل ضباط الشرطة الذين لديهم سجل حافل بالمخالفات.

كان العشرات في المدينة قد تقدموا بشكاوى ضد شوفين، قبل مقتل فلويد، الذي قضى 19 عاما في الخدمة بين قوات الشرطة في مينيابوليس.

وقال كرومب، عقب الإعلان عن التوصل إلى هذه التسوية، إن هذه "خطوة أولى على الطريق إلى العدالة. وكان موت فلويد حافزا للكشف عن قضايا العرق والتحيز".

ما هي أحدث مستجدات قضية القتل؟

تم التوصل إلى التسوية المدنية في نهاية الأسبوع الأول من إجراءات المحاكمة الجنائية التي تتولى التحقيق في الاتهامات بالقتل الموجهة شوفين.

ويواجه الضابط السابق اتهامات بالقتل العمد من الدرجة الثانية والثالثة، والقتل الخطأ من الدرجة الثانية. وحال إدانة المتهم بقتل فلويد، قد يواجه شوفين حكما بالسجن لمدة تصل إلى 65 سنة.

ويحتاج الحكم النهائي على شوفين في هذه القضية إلى 12 شخصا يشكلون هيئة المحلفين وأربعة بدلاء، لكن العثور على المحلفين الذين يقبلون المشاركة في المحاكمات ذات الطابع الانفعالي ومحاكمات المشاهير ينطوي على قدر كبير من الصعوبة، وهو ما أدى إلى اختيار ستة فقط من المحلفين لمحاكمة شوفين رغم اقتراب موعد الجلسة الأولى لهذه القضية التي تنعقد أواخر الشهر الجاري.

في نفس الوقت، يواجه ضباط الشرطة الثلاثة المتورطون في مقتل فلويد - وهم جي ألكسندر كيونغ، وتو ثاو، وتوماس لين، اتهامات بالمساعدة والتحريض على القتل والقتل الخطأ، وسوف يحاكمون في إطار قضية منفصلة في وقت لاحق هذا العام.