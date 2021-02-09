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فريق ترامب: لا يمكن معاقبة أحد بسبب خطابه السياسي

10:44 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
فريق ترامب: لا يمكن معاقبة أحد بسبب خطابه السياسي

دونالد ترامب

وكالات

قال الفريق القانوني للدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إنه لا يمكن معاقبة أحد بسبب خطابه السياسي.

وفي عرضهم لوجهة نظرهم بشأن المحاكمة بمجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، خلال الجلسة الأولى للمجلس لمحاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، أكد الفريق القانوني، أنه لا يمكن محاكمة الرئيس السابق استنادا على تصريحاته السياسية وهو في السلطة.

وتابع الفريق في حجته ردًا على اتهامات الديمقراطيين، أن محاكمة الرئيس السابق أصبحت ذات طابع حزبي.

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