لاتفيا توقف بث 16 قناة تلفزيونية روسية

ريجا - (د ب أ)

أوقفت الجهات التنظيمية في لاتفيا، بث قنوات تلفزيونية بعد عدم تمكنها من تحديد أصحاب حقوق البث بهذه القنوات، حسبما ذكرت خدمة أخبار البلطيق.

وقال المالك السابق لقنوات "تيم إل في" إنه لم يعد له الحق في البث اعتبارًا من الأول من فبراير الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا الأربعاء.

وحظرت لاتفيا بث قنوات "آر تي" التلفزيونية الروسية.