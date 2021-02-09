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لاتفيا توقف بث 16 قناة تلفزيونية روسية

06:28 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
لاتفيا توقف بث 16 قناة تلفزيونية روسية

لاتفيا توقف بث 16 قناة تلفزيونية روسية

ريجا - (د ب أ)

أوقفت الجهات التنظيمية في لاتفيا، بث قنوات تلفزيونية بعد عدم تمكنها من تحديد أصحاب حقوق البث بهذه القنوات، حسبما ذكرت خدمة أخبار البلطيق.

وقال المالك السابق لقنوات "تيم إل في" إنه لم يعد له الحق في البث اعتبارًا من الأول من فبراير الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا الأربعاء.

وحظرت لاتفيا بث قنوات "آر تي" التلفزيونية الروسية.

القنوات الروسية وقف البث لاتفيا

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