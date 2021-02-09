إيران تبدأ حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

طهران- (أ ف ب):

بدأت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بوباء كوفيد-19، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، الثلاثاء، وفق لقطات مباشرة عرضها التلفزيون الرسمي.

وقال الرئيس حسن روحاني "نبدأ حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19"، وذلك خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي بانطلاق الحملة في أحد مستشفيات طهران.

ووجه تحية إلى "شهداء الدفاع عن الصحة"، في إشارة إلى عشرات العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين توفوا جراء الوباء في الجمهورية الإسلامية.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بالجائحة، وهي سجلت - وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة - أكثر من 58,500 وفاة من أصل أكثر من 1,4 مليون إصابة بالفيروس، منذ ظهور الحالات الأولى في فبراير 2020.

ويأتي انطلاق الحملة بعد أقل من أسبوع على تلقي إيران الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي. ومن المقرر أن تتلقى البلاد دفعتين إضافيتين من هذا اللقاح، بحلول 18 و28 فبراير.

واشترت إيران مليوني جرعة من "سبوتنيك-في"، وفق ما أفاد مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة كيانوش جهانبور وكالة فرانس برس، على أن تتسلمها على دفعات.

وإضافة إلى لقاح "سبوتنيك-في"، من المتوقع أن تتلقى إيران هذا الشهر 4,2 ملايين جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية/السويدية عبر آلية "كوفاكس" التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وفق وزير الصحة سعيد نمكي.

الى ذلك، تعمل إيران على تطوير لقاحات محلية. وهي كشفت النقاب الإثنين عن مشروع لقاح ثانٍ يجري العمل على تطويره من قبل باحثين في مؤسسة الرازي لأبحاث اللقاح وانتاج الأمصال المرتبطة بوزارة الزراعة.

وسبق للجمهورية الإسلامية أن أعلنت في أواخر ديسمبر، بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على أول مشروع لقاح محلي.