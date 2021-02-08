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شكري: وزراء الخارجية العرب يؤكدون العمل خلال الفترة المقبلة لحل القضية الفلسطينية

06:24 م الإثنين 08 فبراير 2021
شكري: وزراء الخارجية العرب يؤكدون العمل خلال الفترة المقبلة لحل القضية الفلسطينية

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات:
أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن وزراء الخارجية العرب، خلال القمة الطارئة التي عقدت في مصر، اليوم الاثنين، أكدوا على العمل خلال الفترة المقبلة لحل القضية الفلسطينية.
وأضاف شكري، في كلمة خلال البيان الختامي، ونقلتها فضائية العربية، "اعتمد وزراء الخارجية العرب إقامة اجتماعات تشاورية بشكل دوري لبلورة رؤية مشتركة".
وأكد شكري أن "وزراء الخارجية العرب أكدوا ضرورة التضامن لمواجهة التحديات"، لافتا إلى أن "اجتماع وزراء الخارجية العرب تطرق بشفافية للتحديات التي تواجه العالم العربي".
وتابع "سنعمل خلال الفترة المقبلة مع الشركاء الدوليين لحل عادل للقضية الفلسطينية.. وندعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

سامح شكري وزارة الخارجية وزراء الخارجية العرب فلسطين

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