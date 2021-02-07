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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يُشيد بدور بعثة "يوناميد" في الفترة الماضية

09:13 م الأحد 07 فبراير 2021
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يُشيد بدور بعثة "يوناميد" في الفترة الماضية

محمد حمدان دقلو حميدتي

الخرطوم - (أ ش أ):

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالدور الذي اضطلعت به البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" خلال الفترة الماضية.

وأكد دقلو -لدى لقائه اليوم الأحد رئيس البعثة بالإنابة وممثل الشئون الإنسانية المقيم بالسودان بو بكر سيسي- الجهود التي تبذلها البعثة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث الأخيرة بمدينة الجنينة في غرب دارفور، ووعد بتذليل الصعاب التي تواجهها.

من جانبه، أكد رئيس بعثة "يوناميد" بالإنابة -في تصريح صحفي- استعداد البعثة لتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للنازحين والمتأثرين بأحداث الجنينة، مشيرًا إلى أن البعثة تواجه مصاعب لوجستية، وأنها طلبت مساعدة الحكومة لها في ذلك.

وأضاف أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، أكد دعم الحكومة لجهود البعثة وتسهيل مهمتها في تقديم العون للمتأثرين وعودة النازحين إلى المعسكرات، مشيرًا إلى أن اللقاء مع الفريق أول دقلو تطرق إلى تعاون البعثة مع المسئولين المحليين في دارفور إلى حين موعد خروجها النهائي من السودان في الثلاثين من شهر يونيو المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
محمد حمدان دقلو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان بعثة يوناميد

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